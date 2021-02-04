TFF 1. Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı

MHK, TFF 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı
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04 Şubat 2021 17:37
TFF 1. Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

5 Şubat Cuma:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan

16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge



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