TFF 1. Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
5 Şubat Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın
7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
5 Şubat Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın
7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge