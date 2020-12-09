TFF 1. Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı
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09 Aralık 2020 14:43
TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

12 Aralık Cumartesi:

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Aralık Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Serkan Tokat

13.30 Altınordu-Akhisarspor: Onur Özütoprak

16.00 Adanaspor-Altay: Volkan Bayarslan

16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Bahattin Şimşek

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

14 Aralık Pazartesi:

16.00 Menemenspor-İstanbulspor: Ali Şansalan

19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Arda Kardeşler



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