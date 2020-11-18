TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA
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TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı
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18 Kasım 2020 15:45
TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Altınordu-İstanbulspor: Suat Arslanboğa 

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan 

16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat 

19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan 

22 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: Arda Kardeşler 

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Öğretmenoğlu 

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Alper Ulusoy 

23 Kasım Pazartesi:

19.00 Menemenspor-Altay: Emre Kargın 

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın 

 


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