TFF 1. Lig sona erdi, artık gözler play-off'ta

TFF 1. Lig son maçlarla beraber sona erdi ve artık gözler play-off'ta olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF 1. Lig sona erdi, artık gözler play-off'ta
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19 Temmuz 2020 20:17
TFF 1. Lig'de normal sezon yapılan 2 maçla tamamlandı.

Ligde normal sezon yapılan Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor müsabakalarıyla sona erdi.

Son haftada ligde kalma yarışındaki Boluspor, düşmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 4-3 yenmesine rağmen küme düşen takım oldu.

Ligde dün oynanan karşılaşmaların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor normal sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirlemek için play-off oynama hakkı elde etti.

- Sonuçlar 

TFF 1. Lig'de 34. hafta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: 1-1

Giresunspor-Altay: 1-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 4-1

Hatayspor-Bursaspor: 3-1

Fatih Karagümrük-Adanaspor: 3-0

Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4

Adana Demirspor-İstanbulspor: 3-0

Eskişehirspor-Boluspor: 0-3

Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 4-3

- Puan durumu

TFF 1. Lig'de tamamlanan sezonda oluşan puan durumu şöyle:


  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  HATAYSPOR 34  19  48  28  20  66 
2.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34  18  42  26  16  62 
3.  ADANA DEMİRSPOR 34  17  10  71  43  28  61 
4.  AKHİSARSPOR 34  16  46  39  57 
5.  FATİH KARAGÜMRÜK 34  15  11  53  39  14  56 
6.  BURSASPOR 34  17  49  41  56 
7.  ALTAY 34  14  12  48  37  11  54 
8.  KEÇİÖRENGÜCÜ 34  13  11  10  33  28  50 
9. EKOL GÖZ MENEMENSPOR   34  11 11  12  42  46  -4  44 
10.  GİRESUNSPOR  34  12  14  39  47  -8  44 
11.  CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 34  12  14  48  51  -3  44 
12.  İSTANBULSPOR 34  13  12  45  43  40 
13.  EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 34  11  14  36  48  -12  38 
14.  ALTINORDU 34  13  13  37  44  -7  37 
15.  BOLUSPOR 34  15  13  30  41  -11  33 
16.  OSMANLISPOR 34  17  41  56  -15  30 
17.  ADANASPOR 34  12  19  30  55  -25  21 
18.  ESKİŞEHİRSPOR 34  21  34  60  -26  12 
Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.

- Play-off programı

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'larda yarı maçları, 22 ve 26 Temmuz'da oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki play-off finali ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Final karşılaşmasının yeri daha sonra ilan edilecek.

Saat 21.00'de başlayacak yarı final müsabakalarının programı şöyle:

22 Temmuz: 

Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

26 Temmuz: 

Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)



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