TFF 1. Lig play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek

TFF 1. Lig play-off finalini yönetecek hakem Cüneyt Çakır olarak açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF 1. Lig play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek
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27 Temmuz 2020 16:06
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.



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