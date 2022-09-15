TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Özkaya seçildi

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın getirildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Özkaya seçildi
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14 Eylül 2022 18:35
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya getirildi.

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan 4'üncü genel kurul toplantısında TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'yı tebrik eder, başarılar dileriz." denildi.

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