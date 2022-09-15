TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına Murat Özkaya seçildi

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya getirildi.
Birliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan 4'üncü genel kurul toplantısında TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'yı tebrik eder, başarılar dileriz." denildi.
Birliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan 4'üncü genel kurul toplantısında TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığına seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'yı tebrik eder, başarılar dileriz." denildi.
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