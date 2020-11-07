TFF 1. Lig ekibinde 29 vaka!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demispor yaptığı açıklama ile 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde corona virüsüne rastlandığını duyurdu.



İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama

İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.



