TFF 1. Lig ekibinde 29 vaka!

TFF 1. Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak Adana Demirspor'da maç öncesi yapılan corona virüsü testlerinde 29 vakaya rastlandı.

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TFF 1. Lig ekibinde 29 vaka!
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07 Kasım 2020 11:30
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demispor yaptığı açıklama ile 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde corona virüsüne rastlandığını duyurdu.

İşte Adana Demirspor'dan yapılan açıklama
İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.



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