TFF 1. Lig'e yükselecek son takımı Doğu Marmara derbisi belirleyecek

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Kocaelispor-Sakaryaspor play-off finali, renktaş iki takımın çekişmeli mücadelesine sahne olacak.



İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de gerçekleşecek final mücadelesinde yeşil-siyahlı iki kulüp, özlemini çektikleri 1. Lig'e yükselmek için ter dökecek.



Müzesinde 1987-88 sezonunda aldığı bir Türkiye Kupası bulunan Sakaryaspor, UEFA tarafından 1998/1999 sezonuna kadar düzenlenen UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi 1988-89 sezonunda temsil etti.



Yeşil-siyahlı takım, 1. Lig şampiyonluğuna 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004 sezonları sonlarında direkt olarak, 1997-1998 ve 2005-2006 sezonlarında da play-off'ların ardından olmak üzere 5 kez ulaştı.



2. Lig şampiyonluğunu kaldığı play-off'ların ardından 2010-2011 sezonunda ulaşan Sakaryaspor, 3. Lig Şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda play-off finalini kazanarak elde etti.



Sakaryaspor'un müzesinde ayrıca 2003-2004 yılındaki kazandığı Cumhuriyet Kupası bulunuyor.



Play-off sürecinde tüm şehir kulübün bayraklarıyla donatıldı. Sosyal medyadan "AnadoluGüneşiYenidenDoğuyor" etiketiyle kampanya düzenleniyor.



"Bu takımı mutlu edecek tek şey şampiyon olmak"



Final maçı öncesi hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdüren Sakaryaspor'un teknik direktörü Serdar Bozkurt, AA muhabirine, devre arasında görev başına geldiğini anımsattı.



Takımda bazı sıkıntılar yaşandığını, 20'den fazla futbolcunun Kovid-19'a yakalandığını aktaran Bozkurt, salgın nedeniyle kamp yapılamadığını hatırlattı.



Tüm sıkıntıları göz önüne alarak gerçekçi hedefler koyduklarını anlatan tecrübeli teknik adam, play-off'larda bu takımı şampiyon yapma hedefini oluşturduklarını söyledi.



Çalışmalarını bu yönde yaptıklarını, maçlara bu hedefle çıktıklarını ifade eden Bozkurt, ligin son 6 haftasında sistemi oturttuklarını ve form grafiğini yukarıya taşıdıklarını kaydetti.



Başarılı durumu play-off maçlarına yansıttıklarını dile getiren Bozkurt, çeyrek finalde Vanspor'u, yarı finaldede Kırşehir'i geçerek final bileti aldıklarını belirtti.



Takımın final maçına odaklandığına işaret eden Bozkurt, "Bu saatten sonra bunun bir anlam kazabilmesi için buraya bir kupa gelmesi gerekiyor. Sakarya camiasını çeyrek ve yarı final oynamak mutlu etmiyor. Daha önce de çok final oynadı bu takım. Bu takımı mutlu edecek tek şey şampiyon olmak, kupayı getirmek. Biz de oyuncularımız da durumun farkındayız. Zaten onun için çalıştık, çabalıyoruz. Allah izin verirse cuma günü elimizden gelen her şeyin fazlasını vererek kupayı Sakarya'ya getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Sakaryaspor taraftar grubu Tatangaların desteğini her zaman hissettiklerini söyleyen Bozkurt, "Merak etmesinler, bu oyuncu grubu ve bizler onları en iyi şekilde temsil ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Cuma günü sahada elimizden geleni fazlasıyla yapacağız ve onlara inşallah kupayı armağan edeceğiz." dedi.



"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"



Yeşil-siyahlı takımın kaptanı ve tecrübeli file bekçisi Oğuz Çalışkan da çok meşakkatli bir sezon geçirdiklerini, beklediklerinin altında bir sezon yaşadıklarını anlattı.



TFF 1.Lig'e direkt çıkmayı amaçladıklarını ancak bunu başaramadıklarını kaydeden Oğuz, play-off'larda finale yükseldiklerini anımsattı.



Sakaryaspor'un Türkiye'nin güzide ve büyük bir camiası olduğunu aktaran Oğuz, şöyle konuştu:



"Finale kalmak kesinlikle başarı değildir. Türkiye'nin güzide ve büyük bir camiası. Buralarda olmaması gerekiyor zaten. Kesinlikle Süper Lig'de, en azından 1. Lig'de olması gerekiyor. Kulübü hak ettiği yere getirmek için çaba sarf ediyoruz yıllardır ama bu konuda bir türlü muvaffak olamadık. Tek bir maçımız kaldı. Final maçını Türkiye'nin bir diğer güzide kulübü Kocaelispor'la oynayacağız. Ezeli dostumuz ve rakibimiz olan Kocaelispor'la oynayacak olmamız, bu final maçını iki kat daha önemli hale getirdi. Şehrimizin prestiji için, kendi geleceğimiz ve başarımız için, kulübümüzün başarısı ve finali kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu konuda inşallah Allah bizi muvaffak eder. İnşallah buraya kupayla dönmek nasip olur, Çark Caddesi'nde de kutlamak nasip olur."



Genç file bekçisi, final maçı için tüm Sakarya'dan ve Tatangalar'dan dua beklediklerini sözlerine ekledi.



Kocaelispor 12 yıllık hasrete son verme arzusunda



Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün "korkulu rüyası" olan Kocaelispor, Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u yenmesi durumunda 12 yıl aradan sonra yeniden TFF 1. Lig'e yükselecek.



1966 yılında Baçspor, İzmit Gençlik ve Doğanspor takımlarının birleşmesiyle kurulan Kocaelispor, 1966-1967 sezonunda Türkiye 2. Ligi'nde mücadele etmeye başladı.



Bu ligde 1991-1992 sezonunun sonunda 83 puan toplayıp en yakın takipçisi Zeytinburnuspor'a 23 puan fark atarak kırılması güç bir rekorla şampiyon olan Kocaelispor, Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki en büyük başarısına ise sezonun ilk yarısını lider tamamladığı 1992-1993 sezonunda ulaştı.



Yeşil-siyahlı takım, sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak, Inter Toto Kupası'na katılma hakkı elde etti. Inter Toto Kupası ilk tur karşılaşmasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile eşleşen Kocaelispor, İsmetpaşa Stadı'nda oynadığı ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda ise rakibine 2-0 yenilen Körfez ekibi, ilk turda kupaya veda etti.



Kocaelispor, 1996-1997 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak, kupanın sahibi oldu.



1997 yılında katıldığı Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda Romanya'nın National Bükreş takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Kocaelispor, 2. turda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına elendi.



2001-2002 sezonunda da Beşiktaş'ı 4-0 yenen Kocaelispor, Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.



2003-2008 yıllarında 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2007-2008 sezonunun şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi.



2008-2009 sezonunda Süper Lig'i 29 puanla 17. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen yeşil-siyahlı ekip, 2009-2010 sezonu sonunda 1. Lig'den 2. Lig'e, oradan da 3. Lig'e kadar geriledi.



Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) 2013-2014 sezonunda düşen Kocaelispor, 2 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e çıkmayı başardı.



2016 yılından 2019-2020 sezonuna kadar 3. Lig'de mücadele eden ve bu sezon ligin bitimine 6 hafta kala 2. Grup'ta en yakın takipçisiyle arasında 14 puan farkla 64 puanla lider konumda bulunan Körfez temsilcisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligin tescil edilmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla TFF 2. Lig'e terfi ettirildi.



Bu sezon TFF 2. Lig'i 3. sırada tamamlayarak play-off'lara katılan Kocaelispor, sırasıyla Ankara Demirspor ve Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek finale yükseldi.



Finalde Sakaryaspor'la karşılaşacak olan Körfez efsanesi, rakibini yenerek 12 yıllık TFF 1. Lig hasretine son vermek istiyor.



Hedef önce TFF 1. Lig ardından Süper Lig



Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, AA muhabirine, Kocaelispor'un Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri olduğunu söyledi.



Kocaeli'nin uzun yıllar Süper Lig'de oynamış ve kupalar kaldırmış bir takım olduğunu ifade eden Koyun, Kocaelispor'un bugün bulunduğu konumun kenti ve kendilerini üzdüğünü kaydetti.



Koyun, kentin kenetlendiğini ve iyi bir hava yakaladıklarını dile getirerek, "Gelinen noktayı başarı olarak kabul ediyorum ama yolun yarısındayız, daha yol bitmedi. Cuma günü Sakaryaspor'la yapacağımız final maçını maçı kazanıp, o kupayı Kocaeli halkına sunduğumuz gün TFF 1. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kocaelispor önemli bir camia ve Süper Lig'de en az ilk 5'e oynayan ve Avrupa kupalarında uzun yıllar başarı grafiğini yukarı çıkarmış bir takım meydana getirmek için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Yönetim olarak Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkarıp, orada kalıcı olmak için programlar yaptıklarını aktaran Koyun, bu anlamda kısa, orta ve uzun vadeli hedefler hazırladıklarını bildirdi.



Koyun, Kocaelispor'un şu an futbolcusuna, teknik heyetine ve malzeme tedarikçisine borcu olmayan ender kulüplerden biri olduğunu belirterek, "Önce TFF 1. Lig ardından da 2021-2022 sezonunda da hedefi Süper Lig olarak koyacağız ve onu da başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.



"Play-off'ta finale kalan 2 takımın TFF 1. Lig'e çıkması yönünde karar alınmasını istiyoruz"



Play-off'ta finale kalan 2 takımın TFF 1. Lig'e çıkması yönünde karar alınmasını istediklerini ifade eden Koyun, TFF'nin bu talep üzerinde durmasını talep etti.



Koyun, Sakaryaspor yöneticilerinin de benzer düşüncede olduğunu dile getirerek, "Ligde uzun yıllar başarılara imza atmış bu iki camianın büyük taraftarı var. Bu takımlardan A Milli Futbol Takımı'na kadar futbolcu yetiştirilmiş. Bu kulüpler Türkiye'nin köklü kulüpleri. Cuma gününe daha zaman var. TFF'nin bir değişiklikle bu iki takımı bir üst lige terfi ettirmesini arzu ediyoruz. Bunlar büyük camialardır." şeklinde konuştu.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın maddi ve manevi her zaman yanlarında olduğunu aktaran Koyun, Büyükakın'a, milletvekillerine, belediye başkanlarına, siyasi parti temsilcilerine, kalbi Kocaelispor sevgisiyle atan herkese teşekkür etti.