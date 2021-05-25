TFF 1. Lig'e çıkacak son takım Atatürk Olimpiyat Stadı'nda belli olacak

Kocaelispor ile Sakaryaspor arasındaki Misli.com 2. Lig play-off final maçı 28 Mayıs Cuma günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, play-off finalini oynamaya hak kazanan iki ekibin mücadelesinin saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Bu karşılaşmayı kazanan takım TFF 1. Lig'e yükselen son ekip olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, play-off finalini oynamaya hak kazanan iki ekibin mücadelesinin saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Bu karşılaşmayı kazanan takım TFF 1. Lig'e yükselen son ekip olacak.