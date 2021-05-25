TFF 1. Lig'e çıkacak son takım Atatürk Olimpiyat Stadı'nda belli olacak

TFF 1. Lig'e çıkacak son takım 28 Mayıs Cuma günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'e çıkacak son takım Atatürk Olimpiyat Stadı'nda belli olacak
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25 Mayıs 2021 14:34
Kocaelispor ile Sakaryaspor arasındaki Misli.com 2. Lig play-off final maçı 28 Mayıs Cuma günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, play-off finalini oynamaya hak kazanan iki ekibin mücadelesinin saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Bu karşılaşmayı kazanan takım TFF 1. Lig'e yükselen son ekip olacak.

 

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