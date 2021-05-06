TFF 1. Lig'de son heyecanı başlıyor!

Puan Durumu

O G B M A Y AV P 1.ADANA DEMİRSPOR 33 20 7 6 60 26 34 67 2.GZT GİRESUNSPOR 33 20 7 6 52 24 28 67 3.YILPORT SAMSUNSPOR 33 19 10 4 56 30 26 67 4.İSTANBULSPOR 33 18 7 8 60 34 26 61 5.ALTAY 33 19 3 11 62 36 26 60 6.ALTINORDU 33 16 9 8 53 45 8 57 7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 33 16 7 10 46 28 18 55 8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 33 14 8 11 45 42 3 50 9.TUZLASPOR 33 14 5 14 45 51 -6 47 10.BURSASPOR 33 14 4 15 56 54 2 46 11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 33 12 6 15 45 47 -2 42 12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 33 11 6 16 35 41 -6 39 13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 33 9 8 16 35 48 -13 35 14.ADANASPOR 33 9 7 17 44 53 -9 34 15.MENEMENSPOR 33 7 13 13 37 58 -21 34 16.AKHİSARSPOR 33 8 5 20 35 58 -23 29 17.ANKARASPOR 33 6 8 19 33 59 -26 26 18.ESKİŞEHİRSPOR 33 1 8 24 23 88 -65 8

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34. ve son hafta mücadeleleri 7 Mayıs Cuma günü oynanacak iki maçla başlıyor.Haftanın açılış karşılaşmasında Beypiliç Boluspor, saat 16.00'da Eskişehirspor'u sahasında ağırlayacak.Günün ikinci maçında ise Akhisarspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor, saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde, şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkma mücadelesi son haftaya taşındı.67'şer puan ve averajla sıralanan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'dan ikisi pazar günü Süper Lig vizesi alacak.61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana ulaşan Altay'ın play-off oynamayı garantilediği ligde, play-off'ta yer alacak 4. ve son ekip 57 puanı bulunan Altınordu veya 55 puanlı Ankara Keçiörengücü olacak.Süper Lig biletini alan son takımın belli olacağı play-off eşleşmelerinde, üçüncü takım ile altıncı, dördüncü ekiple de beşinci karşılaşacak.16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)18.00 Ankaraspor-İstanbulspor (Osmanlı)20.30 Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)