TFF 1. Lig'de başkent derbisi oynanacak

Süper Lig'den geçen sezon düşen MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 40 yıl sonra TFF 1. Lig'de karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de başkent derbisi oynanacak
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11 Eylül 2021 15:36
TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 12 Eylül Pazar günü başkent derbisinde karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan ile yardımcıları Anıl Usta, Hüseyin Can ve Gamze Durmuş yönetecek.

Süper Lig'den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi verecek.


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