TFF 1. Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 7. haftanın perdesi 24 Eylül Cuma günü oynanacak tek maçla açılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de 7. haftanın perdesi açılıyor
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23 Eylül 2021 15:30
TFF 1. Lig'in 7. haftası 24 Eylül Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Kocaelispor ile Tuzlaspor, Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

24 Eylül Cuma:

20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)

25 Eylül Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor (Eryaman)

26 Eylül Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Menemenspor-Eyüpspor (Menemen İlçe)

16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)


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