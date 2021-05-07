TFF 1. Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı
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07 Mayıs 2021 13:31
TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 34. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

7 Mayıs Cuma:

16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor: Raşit Yorgancılar

20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu

9 Mayıs Pazar:

18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Murat Erdoğan

18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka

18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler

18.00 Ankaraspor-İstanbulspor: Alper Çetin

20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Menemenspor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu



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