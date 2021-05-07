TFF 1. Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 34. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
7 Mayıs Cuma:
16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor: Raşit Yorgancılar
20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu
9 Mayıs Pazar:
18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Murat Erdoğan
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka
18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler
18.00 Ankaraspor-İstanbulspor: Alper Çetin
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Menemenspor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 34. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
7 Mayıs Cuma:
16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor: Raşit Yorgancılar
20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu
9 Mayıs Pazar:
18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Murat Erdoğan
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu: Sarper Barış Saka
18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler
18.00 Ankaraspor-İstanbulspor: Alper Çetin
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Menemenspor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu