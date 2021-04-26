TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı!

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının hepsi 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı!
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26 Nisan 2021 18:45
TFF 1. Lig'de 33. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

13.30 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)

16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak)

16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)

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