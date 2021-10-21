TFF 1. Lig'de 10. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. haftada görev alacak hakemler şunlar:
22 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Adanaspor: Yiğit Arslan
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Turgut Doman
19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak
24 Ekim Pazar:
13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sihan Aydın
16.00 Balıkesirspor-Bursaspor: Burak Pakkan
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
22 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Adanaspor: Yiğit Arslan
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Turgut Doman
19.00 Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak
24 Ekim Pazar:
13.30 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sihan Aydın
16.00 Balıkesirspor-Bursaspor: Burak Pakkan
19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu