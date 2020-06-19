Tekrar başlayan TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.



İstanbulspor 37. ve 56. dakikalarda Papa Diouf'un golleriyle 2 farkı yakalarken, Hatayspor'a beraberliği getiren goller 70. dakikada Caner Hüseyin ile 88. dakikada Soner'den geldi. Öte yandan İstanbulspor'da Issah, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından lider Hatayspor puanını 54 yaparken, son 4 maçtaki 3. beraberliğini alan İstanbulspor 34 puana yükseldi.



TFF 1. Lig'in 30. haftasında Hatayspor evinde Balıkesirspor'u konuk edecekken, İstanbulspor ise deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Alper Çetin, Gökmen Baltacı, Cem Özbay



İstanbulspor: Alperen Uysal, Rıdvan Şimşek (Dk. 65 Zafer Şensoy), Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Kağan Miray Bağış (Dk. 76 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Eslem Öztürk (Dk. 81 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere, Cajic, Diouf (Dk. 76 İbrahim Yılmaz)



Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Selim Ilgaz, Kubilay Sönmez, Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 83 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (Dk. 57 Hamza Gür), Mirkan Aydın (Dk. 57 Alican Özfesli, Dk. 75 Barbosa)



Goller: Dk. 36 ve 55 Diouf (İstanbulspor), Dk. 69 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 88 Soner Örnek (Hatayspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+3 Issah (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 31 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 33 Popov, Dk. 89 Hamza Gür, Dk. 90 Sadi Karaduman (Hatayspor)



