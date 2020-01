Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 2019'da hedefledikleri tüm başarılara ulaştıklarını söyledi.Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2019 yılını değerlendirdi.Şubat 2015'ten bu yana başkanlık görevini yürüten Cengiz Durmuş, hazırladıkları stratejik planlarla hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirterek, "2019'da geriye dönük yapamadığımız tüm başarılara ulaştık. Hedefimiz, dünyanın en iyi turnuvalarında şampiyon olabilecek sporcuları yetiştirmek. 2019'da rekorlarımızı ve hedeflerimizi aşmak adına her şeyi yaptık. Uluslararası madalya, lisanlı sporcu, turnuva ve turnuva oynayan sporcu sayılarımızı bir önceki yıla göre arttırdık." ifadelerini kullandı.Bakanlık ve kuruluşlarla ortak projeler düzenlediklerini vurgulayan Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gençlik ve Spor Bakanlığının özellikle üniversitelerle yaptığı projelerin bize kattığı değerlerle, yurt dışına gidecek sporcu sayısının azaldığını, bize gelen taleplerden görebiliyoruz. Bu çok kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığı ile çok güzel projeler yaptık. Okul öncesi sporcuların tenise yönlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız var. Bir protokol yaptık. 81 ilde beden eğitimi öğretmenlerimizi bir merkezde topladık ve onlara eğitim verdik. Her bir ilde okullar arası turnuva oynayabilecek sporcu yetiştirmeye başladık. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile çok güzel bir iş birliği yaptık. Öğrencilerimizin, meslekleri ne olursa olsun tenisi öğretebilir düzeyde eğitim almalarını sağladık. Teniste çalışmak isterlerse, antrenörlük belgesi ve hakemlik sertifikası verebiliyoruz. Bizde kaybeden yok. Kazananın her yerde kazanabileceği bir sistem kuruyoruz. Bunun bir sektör olması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası arenada dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ülkelerden biriyiz."2019'da Avrupa Birliği projelerine de imza attıklarını aktaran Cengiz Durmuş, "Beş ilde, maddi imkanları olmayan 20'şer çocuk seçtik. Onları 1,5-2 yıl boyunca eğittikten sonra başarılarını raporlayacağız. Şampiyon çocuklarımızın, İspanya'da İspanyol sporcu ve antrenörlerle 15 gün kamp yapmalarını sağladık. Bunları yapmaya devam edeceğiz. 2020'de de bunun üstüne çok fazla şeyler koymak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.