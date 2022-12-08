Tevfik Yamantürk'ten yeni Ahmet Nur Çebi sözleri

Başkan Ahmet Nur Çebi ve kendisine bayrak açan Tevfik Yamantürk alttan alta bir çalışma içinde.İkisi de yeni stratejiler geliştiriyor. Özellikle Yamantürk yaptığı sert açıklamaların fakında. Bu yüzden kendisine yakın



Beşiktaş muhabirlerine el altından açıklamalar yaptı. İşte geleceğin olası Beşiktaş başkanlık adayı Yamantürk'ün sözleri:



"Konu daha fazla uzarsa Beşiktaş'a zarar verecek. Bu konu ne kadar uzatılırsa sonuçları ağır olur. Divan Kurulu gergin bir atmosferde gerçekleşti. Ben doğru bildiğimi konuştum. Ahmet Nur Çebi'ye karşı saygısızlık anlamında bir konuşma yapmadım. Toplantının sonlarına doğru yaptığımız konuşmalarda yanlış anlaşılmalar var. Hakikaten sonra ben de videoyu izledim. Hem başkan hem de benim yanlış anlaşılabilecek sözlerimiz var. Beşiktaş başkanlık makamında oturan bir kişiye kesinlikle saygısızlık yapmam. Böyle bir yapıya sahip değilim. Şu an Beşiktaş'ın bir başkanı var. O yüzden seçime kadar herhangi bir konuşma yapmayacağım. Özel bir demeç vermeyeceğim. Seçim zamanı yaklaştığında başkanlık konusunu değerlendireceğim. Bir şey ki konuştuğunuz zaman, hele böyle sert konuştuğunuz zaman herkes bunu seçime yoruyor. Sonuçta iki başkan da gerginliğin oluşmasından yana değil."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ