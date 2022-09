"DENETLEME KURULU ÇOK İLKELİ ÇALIŞIYOR"

Beşiktaş'ta gözler, 17 Eylül'de yapılacak Divan Kurulu Başkanlık seçimine çevrildi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk, seçim kararı ve kulübün mali durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yamantürk, başkanlık için de mesajlar verdi. İşte o sözler...Mali açıdan... Denetleme Kurulumuz yeni seçildi. Çok ilkeli çalışkan ve dürüst insanlar olduğunu görüyorum ve bu gençlerle guru duyuyorum. Gençlerin kulübümüzün geleceği olduğuna inanıyorum. Henüz kendilerinden son raporu alamadım.Senede 20-30 milyon Euro faiz ödüyoruz. 60 milyon gelirimiz vardı. 30 milyonu faize çıkın. Kaldı 30 milyonumuz. Bunun içine futbolcu maaşlarını, genel giderleri katın. Nerede olduğumuz ortaya çıkıyor. Ben ödenecek borcu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi son rakamlar elimizde yok. Gelecek denetleme çalıştıktan sonra bizlere sunacak. Şu seçim sürecinde konuşmuyoruz. Çünkü onları rahatsız etmek istemiyoruz.Bu yarışın adil olması lazım. Divan yönetiminde olmamıza rağmen biz bir takım bilgiler alıp da öne geçersek haksızlık olur düşüncesindeyiz.KPMG'nin raporu henüz gelmedi önümüze. 1 yıl oldu. Madem gelmeyecekti neden yaptırıldı? Neden dünyanın parası verildi. Başkana söyledim. Bunu herkesle birlikte bize verin ki, sızarsa bizden bilmesin kimse. Hakikaten suçlu varsa gözümün nuru olsa bakmam.Biz Beşiktaş'ın sigortasıyız deyince alınanlar oldu! İnsanlar her şeylerini sigorta yapıyor. Biz bunu deyince neden bozuluyorlar ki? Sağlıklı bir düşünce değil bu. Arabamızı, evimizi, sağlığımızı sigortalıyoruz. Kulübü mü sigortalamayacağız?Beşiktaş'ı kendi gözümüz gibi sakınıyoruz. Çok büyük bir bankanın genel müdürü bana bir kere iş hayatımla ilgili, dedi ki, "Sizin grup bizim banka gibi yönetiliyor. Bilerek hata yapmazsınız" dedi. Tercümesi şu: Şirketinizi soymuyorsunuz. Şirket batsın ben çıkayım yok! Beşiktaş'ın 1 kuruşuna el sürmem. Sürdürtmem. İnsan evini soyar mı? Burası bizim evimiz.5 yıldır ne yapıyorsak onu yapmaya devam edeceğiz. Çok iddialı bir laf bu. Beşiktaş'ta olmaması gereken bir şeyi görürsek, yakalarsak hatta hissedersek harekete geçeriz. Bunu tüm Beşiktaş camiasına bildiririz. Denetleme de zaten bu işlerin içinde.Ben başkan olsam Divan Kurulu'nu daha işlevsel kullarım. Kendimi sigortaya almak için yönetim kurulu toplantılarına Divan'dan bir kişiyi dahil ederdim. Halbuki şeffaf olsalar. Böylece tarihe not da düşmüş olurlar. Bakın maalesef görevden ayrılan hiçbir yönetici maça gelemiyor. Ben kimseyi göremiyorum. Çok acı değil mi bu? Neredeler? Kendime çok güveniyorum. Ve hep gençlere de şunu söylüyorum: Sorulmadan hesap vereceksiniz. Tarihe not düşeceksiniz.Bunu hep söylerim. Daha önceki yönetim zamanında da söyledim. Biz bir sabah kulübe geldiğimizde Rusça, Çince ya da Arapça konuşulmasını duymak istemiyorsak tedbirlerimizi şimdiden almalıyız. Alınacak tedbir de basit. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. İktisadi bağımsızlığı olmayan hiçbir kurum ayakta kalamaz. Benden sonra Tufan diyorsanız. 40 bin kişi beni alkışlasın da borcu kim öderse ödesin diyorsanız. Beşiktaş'ı şampiyon yapan başkan olarak hatırlanayım gerisi boş derseniz o başka tabii. Beşiktaş'ın geleceğine saatli bomba bırakmış olursunuz.Özel hayatımdan fedakarlık yapmak istemiyorum. Ama Cumhuriyetin Osmanlıdan miras aldığı değerler var. Bunlardan biri de Beşiktaş. Ben orada bir tercih yapmak zorundayım. Bu değerden vazgeçecek miyiz? Ama Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu anda, camia da isterse ona hayır demeyeceğimi herkes biliyor. Atladık suya. Geri dönsem dönerim ama bu ülkenin değeridir Beşiktaş ona kıyamıyorum. 35 yıldır içindeyim bu kulübün. Bir ömür bu.