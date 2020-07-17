Tevfik Özlü: "Sokağa dökülmeden sevinin"

Taraftarların zafer kutlamak için meydanlara taşan coşkusu salgına davetiye çıkartıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, taraftarın sevinç gösterilerinde abartıya kaçmaması gerektiğini belirtip, "Sorumluluk sahibi olurlarsa tribüne dönme şansları artar" dedi

Haber; Sabah
Tevfik Özlü: 'Sokağa dökülmeden sevinin'
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17 Temmuz 2020 09:38
Şampiyonluk kadar kümede kalma yolunda da önem taşıyan maçlar, taraftara Koronavirüs salgınını unutturuyor.

Son olarak Hatay'ın Süper Lig'e çıkması şehirde büyük coşkuya neden olurken meydanlarda sosyal mesafenin unutulduğu görüntüler akıllara "Bu durum salgını artırır mı?" sorusunu getirdi. Konuyu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye sorduk. İşte Özlü'nün uyarıları

SEYİRCİLİ TRİBÜNLER İÇİN KARARI TFF VERECEK AMA…

"Taraftarlar kutlamaları önlemlere uygun yapmalı. Sosyal medyadan ya da bayraklar asarak olabilir. Sokaklara döküldükleri zaman yapılan çalışmaların da kıymeti kalmıyor. Dikkatli olmaları ve mesafeyi korumaları gerekiyor. Hatay'da 10 gün içinde vaka sayısı artacaktır. Taraftarların sorumluluk sahibi olması, önümüzdeki sezonun da seyircili oynanıp oynanmayacağını belirleyecek. Seyirci kararını TFF verecek ama biz riski konuşabiliriz. Tribüne dönmek istiyorlarsa sokağa dökülmemeleri gerek. Riskleri belirlerken de sadece vaka sayısına bakmıyoruz. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısı gibi değerlere de bakmamız gerekiyor."



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