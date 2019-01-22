Tetteh'in kulübü Sparta Prag ekonomik krizde

Öte yandan sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki golcü için Çekya ekibine yaptığı 7.5 milyon euroluk teklifi yineledi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Tetteh'e Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den Wolverhampton ve İspanya'dan Real Betis de talip.





Ganalı oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'ın Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesi adına kendi ücretinde toplam 1 milyon euroluk indirime gittiği belirtildi.

Prag'dan 1 milyon euro kazanan oyuncuya G.Saray'ın yıllık 1.4 milyon eurodan kontrat önerdiği ve Tetteh'in de transferin olması adına 4.5 yıl boyunca kendisine sunulan imkanlarda indirime gidip Çekya ekibine yapılan teklifin yükseltilmesini istediği öğrenildi.

'ın forvet transferi için düşündüğü isimlerin başında gelen'in takımı, ekonomik olarak zor günler geçiriyor.Yapılan transferler ve verilen yüksek maaşlara rağmen başarı gelmemesinin ardından kulübün yaptığı mali toplantıda son bir yıllık kar/zarar tablosundaolduğu ortaya çıktı.Çek basınında çıkan habere göre kulüpten yapılan açıklamada ''Ekonomik olarak ortaya çıkan son tabloda yapılan yanlış transferlerin etkisi görünmekte. Çok para harcadığımız oyuncular ne yazık ki takıma katkı veremedi. Yabancı oyunculara ağırlık verdik ancak beklediğimiz sonuçları malesef alamadık.'' sözleri kullanıldı.Sparta Prag'ın oyuncularına toplam 20 milyon euroya yakın maaş ödediği ortaya çıkarken, ekonomik olarak bu durumdan kurtulmak için ise yüksek maaş kazanan futbolcular ile yolların ayrılacağı belirtildi.