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Tetteh: "Maaşımdan kesin, Prag'ı ikna edin"

Galatasaray, 22 yaşındaki golcü için Sparta Prag'a 7.5 milyonluk teklifini yineledi. Görüşmeler sürüyor. Tetteh'e W'Hampton ve R.Betis de talip...

Kaynak: Akşam
Tetteh: 'Maaşımdan kesin, Prag'ı ikna edin'
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22 Ocak 2019 08:59
Alan'ı kadrosuna katan G.Saray'da ikinci forvet takviyesi için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda öncelik Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'e verilmiş durumda...

Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki golcü için Çekya ekibine yaptığı 7.5 milyon euroluk teklifi yineledi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Tetteh'e Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den Wolverhampton ve İspanya'dan Real Betis de talip.

Ganalı oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'ın Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesi adına kendi ücretinde toplam 1 milyon euroluk indirime gittiği belirtildi.

ALACAĞINDAN İNDİRİM

Prag'dan 1 milyon euro kazanan oyuncuya G.Saray'ın yıllık 1.4 milyon eurodan kontrat önerdiği ve Tetteh'in de transferin olması adına 4.5 yıl boyunca kendisine sunulan imkanlarda indirime gidip Çekya ekibine yapılan teklifi n yükseltilmesini istediği öğrenildi.

BENJAMIN TETTEH KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997 
Uyruğu: Gana
Doğduğu il: Accra
Yaşı: 21
Boyu: 1,93
Mevki: Santrfor
Ayak: Çift
Güncel kulüp: Sparta Prag
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol
Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro
Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist



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