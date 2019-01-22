ALACAĞINDAN İNDİRİM

BENJAMIN TETTEH KİMDİR?

10 Temmuz 1997

Gana

il: Accra

21

1,93

Santrfor

Çift

Sparta Prag

30 Haziran 2022

Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol

2 milyon Euro





22 maç 9 gol 2 asist

Alan'ı kadrosuna katan G.Saray'da ikinci forvet takviyesi için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda öncelik Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'e verilmiş durumda...Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki golcü için Çekya ekibine yaptığı 7.5 milyon euroluk teklifi yineledi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Tetteh'e Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den Wolverhampton ve İspanya'dan Real Betis de talip.Ganalı oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'ın Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesi adına kendi ücretinde toplam 1 milyon euroluk indirime gittiği belirtildi.Prag'dan 1 milyon euro kazanan oyuncuya G.Saray'ın yıllık 1.4 milyon eurodan kontrat önerdiği ve Tetteh'in de transferin olması adına 4.5 yıl boyunca kendisine sunulan imkanlarda indirime gidip Çekya ekibine yapılan teklifi n yükseltilmesini istediği öğrenildi.