Tetteh, Adanaspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ganalı oyuncu Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı.

, Fotoğraf; Twitter
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Tetteh, Adanaspor'a transfer oldu
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08 Temmuz 2021 13:13
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Adanaspor, kadrosuna forvet hattından bir oyuncu ekledi.

Turuncu-beyazlı ekip, Red Bull Salzburg'da forma giyen 24 yaşındaki Ganalı forvet oyuncusu Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı. Adanaspor taraftarlara yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz sezon devre arasında Bursaspor'dan gelen Serdar Özkan yeni sezon için Adanaspor'da kalacağını açıkladı.




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