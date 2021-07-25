Testi pozitif çıkanların sayısı 133'e yükseldi

Tokyo 2020'ye akredite olmuş kişilerden alınan örneklerden testi pozitif çıkanların sayısı 133'e yükseldi.

Testi pozitif çıkanların sayısı 133'e yükseldi
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.

Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.

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