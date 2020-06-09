Test pozitif çıktı, maç iptal edildi!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Stoke City arasında oynanması beklenen hazırlık maçı, bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu iptal edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; manutd.com
Test pozitif çıktı, maç iptal edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2020 22:19
Koronavirüs arasının ardından tüm ligler geri dönüş için hazırlanırken, İngiltere'de Manchester United ile Stoke City'nin oynayacağı hazırlık maçı öncesinde endişe verici bir olay yaşandı.

Manchester United'ın idman sahasında iki takım hazırlık maçında karşılaşacakken, mücadelenin hemen öncesinde iki takıma koronavirüs testleri yapıldı. Stoke City'de bir oyuncunun testinin pozitif çıkmasıyla karşılaşma iptal edildi.

Manchester United yetkililerinin, oyuncuların arasında bir temas olmadığını söylediği belirtilse de, futbolcuların oldukça endişeli olduğu kaydedildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için