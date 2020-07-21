Test negatife döndü; Ljajic soluğu Boğaz'da aldı

Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde son testinin negatif çıktığı açıklanan Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, virüsü yenmesinin ardından kendini dışarı attı.

Test negatife döndü; Ljajic soluğu Boğaz'da aldı
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21 Temmuz 2020 11:29
Koronavirüs salgını, futbol dünyasını da bir hayli etkilemişti. Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic de virüse yakalananlar arasındaydı.

Testinin pozitif çıkmasının ardından Acarkent'te bulunan evinde sevgilisiyle birlikte karantinaya giren 28 yaşındaki futbolcuya yapılan son testin negatif sonuç verdiği de kulüp tarafından açıklandı.

Virüsü yenen Ljajic, soluğu sevgilisiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda aldı.

Önce tekne turu yapan ikili, ardından yakın arkadaşlarıyla buluşarak lüks bir mekanda yemek yedi. Sevgilisi fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı

Öte yandan Ljajic, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından siyah-beyazlıların hiçbir idmanında yer almazken; TFF'nin salgın tedbirleri kapsamında yayınladığı prosedürler nedeniylesezonu kapatmıştı.





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