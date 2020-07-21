Test negatife döndü; Ljajic soluğu Boğaz'da aldı

Koronavirüs salgını, futbol dünyasını da bir hayli etkilemişti. Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic de virüse yakalananlar arasındaydı.Testinin pozitif çıkmasının ardından Acarkent'te bulunan evinde sevgilisiyle birlikte karantinaya giren 28 yaşındaki futbolcuya yapılan son testin negatif sonuç verdiği de kulüp tarafından açıklandı.Virüsü yenen Ljajic, soluğu sevgilisiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda aldı.Önce tekne turu yapan ikili, ardından yakın arkadaşlarıyla buluşarak lüks bir mekanda yemek yedi. Sevgilisi fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştıÖte yandan Ljajic, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından siyah-beyazlıların hiçbir idmanında yer almazken; TFF'nin salgın tedbirleri kapsamında yayınladığı prosedürler nedeniylesezonu kapatmıştı.