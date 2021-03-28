Teşkilat yeni bölüm Pazar 4. bölüm izle TRT 1 HD full tek parça

Teşkilat 4. bölüm izle TRT 1 HD olarak ekranlardaki yerini alıyor. Büyük beklenti yaratan ve Türkiye'nin istihbarat dizisi olan Pazar Teşkilat 4. bölüm izle TRT 1 HD full kesintisiz olarak 28 Mart Pazar vatandaşların merakla beklediği dizi projesi olarak dikkat çekiyor. Peki Teşkilat dizisi ilk bölümü ne zaman? Teşkilat yeni bölümleri izle, Teşkilat saat kaçta hangi kanalda? detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

28 Mart 2021 11:42
Teşkilat yeni bölüm Pazar 4. bölüm izle TRT 1 HD full tek parça
Teşkilat 4. bölüm izle TRT 1 ekranlarında hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümleri izledikten sonra vatandaşlar Teşkilat 4. bölüm izle PAzar olarak beklentiye geçti. Pazar Teşkilat TRT 1 HD full tek parça kesintisiz yayın 4. bölüm ile birlikte yayınlanıyor. Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 4. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olmaya aday 'Teşkilat', 21 Mart 2021 Pazar günü saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak. 

Türkiye sosyal medyasında da yankıları süren dizi Teşkilat yeni bölümü TRT 1 HD ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanan dizinin ilk bölümünden itibaren Ankara'da çekimleri yapılacak olan dizide rating listesinin üst sıralarında yer alması bekleniyor.

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM İZLE CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN



TEŞKİLAT 4. BÖLÜM ÖZET
Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor. Fadi, Serdar'ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor! Serdar'ın Berlin'den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin'i terk ettiğine inandırıyor. Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi'nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor. Serdar ve ekibin Berlin'i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren'i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi'ye yeniden kanıtlamak zorunda. NEO-NAZİLERDEN TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN Fadi'nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin'de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor. Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZET

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!

Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.

Kurulan bir oyun ile Pascal'a saldırı talimatını veren "Şirket"e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin'e sonra Berlin'de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

TEŞKİLAT DİZİ KONUSU

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR OYNUYOR?

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl oyunculuk yapıyor.

TEŞKİLAT DİZİ KÜNYESİ

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yapım: TIMS&B Productions
SenaryO: Teşkilat Yazı Grubu
Müzik : Atakan Ilgazdağ
Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç
Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray
Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

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