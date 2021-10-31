Teşkilat TRT 1 yeni bölüm izle tek parça kesintisiz HD (YENİ BÖLÜM)
Teşkilat 20. bölüm izle TRT 1 HD olarak ekranlardaki yerini alıyor. Büyük beklenti yaratan ve Türkiye'nin istihbarat dizisi olan Pazar Teşkilat 20. bölüm izle TRT 1 HD full kesintisiz olarak 31 Ekim Pazar vatandaşların merakla beklediği dizi projesi olarak dikkat çekiyor. Peki Teşkilat dizisi son bölümü ne zaman? Teşkilat yeni bölümleri izle, Teşkilat saat kaçta hangi kanalda? detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Teşkilat yeni bölüm izle TRT 1 ekranlarında hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümleri izledikten sonra vatandaşlar Teşkilat 20. bölüm izle Pazar olarak beklentiye geçti. Pazar Teşkilat TRT 1 HD full tek parça kesintisiz yayın 20. bölüm ile birlikte yayınlanıyor. Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 20. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday. Türkiye sosyal medyasında da yankıları süren dizi Teşkilat yeni bölümü TRT 1 HD ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanan dizinin ilk bölümünden itibaren Ankara'da çekimleri yapılacak olan dizide rating listesinin üst sıralarında yer alması bekleniyor.
'Teşkilat', 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 20:00'de yeni bölümü TRT 1'de yayınlanacak.
Ekip Suriye'deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.
Saldırının asıl planlayıcısı Ariel'e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail'e kaçıp ortadan kaybolmuştur. Ariel'in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir. Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki'yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.
Ekip İsrail'deyken, Pınar, Halit Başkan'ın talimatıyla Yıldırım'a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar'ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır.
TEŞKİLAT 19. BÖLÜM ÖZET
Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar'ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Ceren ve Yıldırım'ın buluşması Serdar'ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.
Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşır.
TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.
TEŞKİLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR OYNUYOR?
Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl oyunculuk yapıyor.