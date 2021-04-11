Teşkilat 6. bölüm izle TRT 1 kesintisiz full tek parça canlı yayın
Teşkilat 6. bölüm izle TRT 1 HD olarak ekranlardaki yerini alıyor. Büyük beklenti yaratan ve Türkiye'nin istihbarat dizisi olan Pazar Teşkilat 6. bölüm izle TRT 1 HD full kesintisiz olarak 11 Nisan Pazar vatandaşların merakla beklediği dizi projesi olarak dikkat çekiyor. Peki Teşkilat dizisi son bölümü ne zaman? Teşkilat yeni bölümleri izle, Teşkilat saat kaçta hangi kanalda? detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Teşkilat 6. bölüm izle TRT 1 ekranlarında hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümleri izledikten sonra vatandaşlar Teşkilat 6. bölüm izle Pazar olarak beklentiye geçti. Pazar Teşkilat TRT 1 HD full tek parça kesintisiz yayın 6. bölüm ile birlikte yayınlanıyor. Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 6. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olmaya aday 'Teşkilat', 11 Nisan 2021 Pazar günü saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.
Türkiye sosyal medyasında da yankıları süren dizi Teşkilat yeni bölümü TRT 1 HD ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanan dizinin ilk bölümünden itibaren Ankara'da çekimleri yapılacak olan dizide rating listesinin üst sıralarında yer alması bekleniyor.
Serdar'ın kimliğini açıklayıp kendisine evlenme teklif etmesiyle büyük şok yaşayan Ceren, bu sürpriz hamle karşısında ne yapacağını bilemez. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü bir anda gelen bu hamle karşısında bocalayan Ceren'e geçmişinden gelen gizemli bir isim yardım eli uzatır.
En güvendiği elemanı Leyal'in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkışır. Hulki ve Leyal'in takas edilmesi teklifini kabul etmek zorunda kalır. Ekip, takasın güvenli biçimde gerçekleşmesi için her adımı planlayarak olağanüstü bir hazırlığa girişir. Pınar ve Hakkı keşif amacıyla Kuzey Irak'ta belirlenen bölgeye doğru yola çıkarlar. Leyal'i takasın gerçekleşeceği bölgeye götüren Serdar ve Zehra ise yola beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalır.
Fadi de takas için kendi planlarını yapar. Bölgedeki terör odakları ile işbirliğine giden Fadi, Leyal'i kurtardıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirecek şeytani bir plan kurar. Ekip, kurulan tuzağın içinden Hulki'yi sağ salim çıkarmaya çalışırken kendilerini çok daha büyük bir tehdidin içinde bulur.
TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZET
Nevzat'ın Sinan'ı alıp Temrenli'den ayrılmak istemesi Mavi Ay'ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır. Mavi Ay her yerde Sinan'ı arasa da bulamaz. İskender, arkadaşlarına Sinan'ı geri getireceğine dair söz verir.
Geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan'ı ne pahasına olursa olsun bulacaktır. Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldür. Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay'ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlatır.
Diğer yandan Refika, sınıfta bir kopya kâğıdı bulur ve Türkçe sınavında kimin kopya çektiğini tespit etmek için harekete geçer. Elif, kopya çeken kişinin kendisi olduğunu Refika'ya itiraf eder ve alacağı ceza ile yüzleşmek üzere disiplin kurulunun karşısına çıkar. İskender ise süper yetenekleri sayesinde Sinan'ın yerini bulur ancak Sinan'ı geri getirmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Sinan'ın babası Nevzat, oğlunu korumak için Temrenli'den ayrılmaya kararlıdır.
TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.
TEŞKİLAT DİZİ KONUSU
Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.
TEŞKİLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR OYNUYOR?
Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl oyunculuk yapıyor.
TEŞKİLAT DİZİ KÜNYESİ
Yönetmen: Yağız Alp Akaydın Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar Yapım: TIMS&B Productions SenaryO: Teşkilat Yazı Grubu Müzik : Atakan Ilgazdağ Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur