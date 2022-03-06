Teşkilat 37 bölüm izle TRT 1 full HD

TEŞKİLAT 37. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Teşkilat 37. bölümünün özeti:

Teşkilat yeni bölüm izle TRT 1 ekranlarında hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümleri izledikten sonra vatandaşlar Teşkilat 37. bölüm izle Pazar olarak beklentiye geçti. Pazar Teşkilat TRT 1 HD full tek parça kesintisiz yayın 37. bölüm ile birlikte yayınlanıyor.Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 37. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday.Ekip, aldıkları yeni istihbaratla 'Uyuyanlar'dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır. Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye'ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir.Diğer yanda şirket, Yıldırım'ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir. Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.Karargaha yapılan siber saldırı ekibi büyük bir tehlikenin içine düşürür. Bu saldırının bertaraf edilmesi için Mr. X'in vereceği bilgilere ihtiyaç vardır. Serdar ve Zehra, beraberinde bir kaybı getireceğinden habersiz olarak Elçi ve Ceren'e karşı büyük bir mücadeleye girer.

Diğer yandan Yıldırım, ekibin işini zorlaştırmak için hiç beklenmedik bir planı devreye koyar. Mete Başkan yeni oluşan bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışırken ekibin Mr. X'i çıkarma planları iyice zora girer. Halit'in ise Yıldırım'ın tüm oyunlarını açığa çıkarabilecek tehlikeli bir planı vardır.







TEŞKİLAT 36. BÖLÜM ÖZET



Teşkilat son bölümü yayınlandı: Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı engellemek için her şeyi yapan Serdar roketin fırlatılmasını önleyemez. Füze Türkmen köyüne doğru yola çıkar. Ekip tutsak köy halkını kurtarmaya çalışırken Serdar karargahtan aldığı destekle füzeyi etkisiz hale getirmek için elinden geleni yapar.



Pınar, Çetin'e kimliğini açıkladıktan sonra Çetin büyük bir yıkım yaşar. Çetin'in köşeye sıkıştığı bir anda yaptığı hamleyle Pınar şok olur. Halit, Ceren'in kendisinin peşinde olduğunu anlayıp karşısına çıkar. Ceren ve Halit arasında beklenmedik bir hesaplaşma yaşanır.

Nemesis için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Matthias'la buluşup planın yeni aşamasına geçilmesi için talimat verir.



Mete Başkan tüm ekibi şok edecek bir hamle yapar. Ekip, Nemesis planını sekteye uğratmak için operasyona hazırlanırken Serdar'ın büyük bir fedakarlık yapması gerekmektedir.



TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?



Dizinin 6 Mart Pazar günü özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

