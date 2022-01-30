Teşkilat 32. bölüm TRT 1 tek parça izle, Teşkilat 32. bölüm 30 Ocak Pazar izle

Teşkilat 32. bölüm izle TRT 1 HD olarak ekranlardaki yerini alıyor. Büyük beklenti yaratan ve Türkiye'nin istihbarat dizisi olan Pazar Teşkilat 32. bölüm izle TRT 1 HD full kesintisiz olarak 30 Ocak Pazar vatandaşların merakla beklediği dizi projesi olarak dikkat çekiyor. Peki Teşkilat dizisi son bölümü ne zaman? Teşkilat yeni bölümleri izle, Teşkilat saat kaçta hangi kanalda? detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Diğer yandan Yıldırım, ekibin işini zorlaştırmak için hiç beklenmedik bir planı devreye koyar. Mete Başkan yeni oluşan bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışırken ekibin Mr. X'i çıkarma planları iyice zora girer. Halit'in ise Yıldırım'ın tüm oyunlarını açığa çıkarabilecek tehlikeli bir planı vardır.
TEŞKİLAT 24. BÖLÜM ÖZET
Türkiye'nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi Yıldırım ve cephesinin yeni bir hamle yapmasına sebep olur. Ekibimiz içerideki köstebeği açığa çıkardığı sırada kendilerini büyük bir siber saldırının ortasında bulacaktır.
Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Tövbekar, Halit Başkan için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk Halit ve Yıldırım arasındaki geçmişi baştan yazarken, dengeler alt üst olur.
Ankara'da başlayıp Paris'te devam eden operasyon Serdar ve Zehra'nın duygularını sınarken yeni bir saldırı haberi tüm ekibi hatta sevdikleri herkesi tehlikeye atar.
TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.
TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN