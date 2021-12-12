Teşkilat 26. bölüm izle TRT 1 HD (12 ARALIK PAZAR)
Teşkilat 26. bölüm izle TRT 1 HD olarak ekranlardaki yerini alıyor. Büyük beklenti yaratan ve Türkiye'nin istihbarat dizisi olan Pazar Teşkilat 26. bölüm izle TRT 1 HD full kesintisiz olarak 12 Aralık Pazar vatandaşların merakla beklediği dizi projesi olarak dikkat çekiyor. Peki Teşkilat dizisi son bölümü ne zaman? Teşkilat yeni bölümleri izle, Teşkilat saat kaçta hangi kanalda? detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Teşkilat yeni bölüm izle TRT 1 ekranlarında hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümleri izledikten sonra vatandaşlar Teşkilat 26. bölüm izle Pazar olarak beklentiye geçti. Pazar Teşkilat TRT 1 HD full tek parça kesintisiz yayın 26. bölüm ile birlikte yayınlanıyor. Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 26. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday.
Türkiye sosyal medyasında da yankıları süren dizi Teşkilat yeni bölümü TRT 1 HD ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanan dizinin ilk bölümünden itibaren Ankara'da çekimleri yapılacak olan dizide rating listesinin üst sıralarında yer alması bekleniyor.
Teşkilat 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 20:00'de yeni bölümü TRT 1'de yayınlanacak.
TEŞKİLAT İZLE 26. BÖLÜM TRT 1
Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl oyunculuk yapıyor.
Teşkilat 26. bölümünün özeti: Libya'da sağlanan büyük başarının ardından Ankara'ya dönen ekibi yeni bir sürpriz beklemektedir. Yıldırım'ın yeni hamlesi hem Nemesis'in ilk adımı hem de ekip için zorlu olayların başlangıcı olacaktır. Yıldırım'a karşı büyük bir adım atan ekip kendilerini tüm ülkeyi etkileyecek olaylar silsilesinin içinde bulur. Yıldırım büyük planı için ülkeyi kaosa sürükleyecek düğmeye basar. Tüm bu sürecin içinde Serdar bir anda ortadan kaybolur. Serdar'ın geri dönebilmek için zorlu yolları aşması ve tüm ekibin de başarılı olmaktan başka çaresi yoktur.
TEŞKİLAT 24. BÖLÜM ÖZET
Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir. Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur. İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.
TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.