Teşkilat 16. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) TRT 1

TEŞKİLAT 16. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatılmıştır. Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren'in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer. Serdar'ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra'nın hala şüpheleri vardır. Ekip ise bir an önce Mavi Vatan'a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır.

Bu hedef doğrultusunda Ceren'i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur. Aradan geçen süreçte her yerde Serdar'ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya'da rastlayıp harekete geçer. Zor durumdaki Serdar'ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar'ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan



Şirket, Fadi'nin ölümünün ardından Türkiye'nin içinde bulunduğu 6. Bölge'ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım'dır. Yıldırım'ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.





Teşkilat yeni bölüm izle TRT 1 ekranlarında hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümleri izledikten sonra vatandaşlar Teşkilat 16. bölüm izle Pazar olarak beklentiye geçti. Pazar Teşkilat TRT 1 HD full tek parça kesintisiz yayın 16. bölüm ile birlikte yayınlanıyor. Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 16. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday. Türkiye sosyal medyasında da yankıları süren dizi Teşkilat yeni bölümü TRT 1 HD ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanan dizinin ilk bölümünden itibaren Ankara'da çekimleri yapılacak olan dizide rating listesinin üst sıralarında yer alması bekleniyor.Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl oyunculuk yapıyor.