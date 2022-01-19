'Tesislerimizin birine Ahmet Çalık'ın adını vereceğiz'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'da kulüp başkanı Fatih Özgökçen, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle taziyede ve iyi temennilerde bulunanlara teşekkür etti.



Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, Ahmet Çalık'ın vefatının ardından bu haftayı psikolojik çalışmayla geçirdiklerini söyledi.



Çalık'ın vefatının tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü ifade eden Özgökçen, şöyle konuştu:



"Tüm Türkiye'den hatta tüm dünyadan iyi temenniler aldık. Türkiye ve spor camiasına teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca herkes bir şekilde Ahmet kardeşimizi andı. Maç değişik bir atmosferde oynandı. Ortamı görüyorsunuz. Duygusal bir durum vardı. Allah, hiçbir takıma böyle zamanlar yaşatmasın. Futbolcularımız mücadele noktasında morallerinin de düşük olduğu dönemde iyi çalıştılar. Netice itibarıyla 3 puanı hanemize yazdırdık. Bundan sonra bu acıyı unutup başarılarımızın devamına bakacağız. Arkadaşlarla devamlı istişare içerisinde bulunduk. Biraz önce soyunma odasındaydım. Hepsine teşekkür ettim. Bugünkü değişik atmosferde üstün performans gösterdiler. Sonuçtan da oldukça memnunuz."



"Tesislerimizin birine Ahmet kardeşimizin ismini vermeyi planlıyoruz"



Özgökçen, Ahmet Çalık'ın isminin tesislere verilmesiyle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:



"İsmini verme konusunda farklı çalışmalar olacak ama herkes bir şekilde Ahmet kardeşimizin ismini yaşatma peşinde. Birçok belediye ve kamu kurumu açıklama yaptı. Nihayetinde de TFF de Ahmet Çalık Sezonu yaptı. Biz de kulübümüzle ilerleyen dönemde gelecek hafta içerisinde resmi kararı açıklayacağız. Tesislerimizin birine Ahmet kardeşimizin ismini vermeyi planlıyoruz. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı transfer ihtiyacımız doğuyor. Ahmet kardeşimiz yerine ve Serdar Gürler, biliyorsunuz ki Başakşehir'e transfer oldu. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. En azından bu hafta içerisinde bir transferle sonuçlandırıp diğer haftalarda da transferleri tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz."







