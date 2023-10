Tesis sayısının artmasıyla Türkiye 'tenis ülkesi' olarak anılmaya başlandı

Teniste her yıl düzenli olarak artan lisanslı sporcu sayısı 2013'te 27 bin civarında iken 2023'te 102 bin 352'ye kadar yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 600'u ulusal, 200'ün üzerinde turnuva düzenlenirken, ülke genelinde oteller, kulüpler, belediyelerin tesisleriyle amatör ve profesyonel olarak binlerce kort bulunuyor.



Cengiz Durmuş, AA muhabirine, Denizli'de açılışını yaptıkları Pamukkale Tenis Kulübü'ndeki kortların ulusal ve uluslararası turnuvalar için uygun olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç ülkesi konumunda olduğunu kaydeden Durmuş, "Avrupa, dünya tenisinde lider kıta. Biz Avrupa'nın en genç ülkesiyken Avrupa'nın lideri olabilecek gençlere ve yeteneklere sahip bir ülkeyiz. Onlara imkanların verilmesi, şansların tanınması, turnuva ortamlarının yaratılabilmesi için Anadolu'nun her noktasında tenis oynanır hale geldi. İlçeleri, illeri artık tenis oynayan bir ülke haline geldi." diye konuştu.



- "Sadece zenginlerin değil herkesin oynayabildiği bir oyun"



Durmuş, federasyon olarak sporcuların başarılarını artırmak için turnuva sistemi ve ağlarını oluşturduklarını, bunun yanında yeni tesisler de kazandırdıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'sporu tabana yayıyoruz' ilkesiyle örtüşen çalışmalarımız, Türkiye'nin tenis politikalarını, tenis altyapısını büyük oranda geliştirdi, geliştirmeye devam ediyor. Bu, hedefimiz olan dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmeye yönelik projelerimizle sonuç vermeye başladı. Dünyanın her noktasında yarışan sporcularımız başarılar elde etmeye başladı. Biz de dünyanın her noktasında başarılar elde etmek için sporcu sayısını arttırmak için buralardayız."



Tenisin 20 yıl öncesine kadar Türkiye'de "zengin sporu" olarak görüldüğünü hatırlatan Durmuş, "Özellikle son 15-20 yılda uygulanan spor politikaları sayesinde Türkiye'nin spor ülkesi olması yolunda tenis de yerini aldı. Türkiye'de tenis artık her mahallenin oyunu, sadece zenginlerin değil herkesin oynayabildiği bir oyun." ifadelerini kullandı.



Durmuş, dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkeler arasına girdiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünyada Türkiye şu anda tenis ülkesi olarak anılıyor. Türkiye'nin tenis anlamında yapmış olduğu bu hamlelerin gelecekte tenisin kurallarını, tenisin dengelerini değiştirebileceğini biliyor ve oyuncularımız saygı görüyor. Biz gittiğimiz her yerde saygı görüyoruz. Türkiye gerçekten bir tenis ülkesi. Dünya da bunu kabul ediyor."