"Teşekkürler çocuklar, tarifsiz duygular yaşadık"

'Teşekkürler çocuklar, tarifsiz duygular yaşadık'
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'na teşekkür etti.

Üstündağ, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde ay-yıldızlıların çeyrek finalde Güney Kore'ye yenilerek elenmesinin üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Son topa kadar mücadele veren ve sahayı gözyaşları içinde terk eden millilerle ilgili başkan Üstündağ, "Mücadeleniz, hırsınız, bizlere yaşattığınız tarifsiz duygular için teşekkürler çocuklar. Bu zorlu günlerde biraz da olsa bizlere mutluluk yaşatıp sevindirdiniz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ, millilerin Türk halkının kalbinde madalyalardan daha değerli bir yerde olduğunu aktararak, "Önümüzde kazanılacak daha çok kupalar, turnuvalar var ama kalplerimizde sizin yeriniz madalyalardan, şampiyonluklardan çok daha değerli bir yerde. Biz sizi çok seviyoruz. Ülkemiz adına döktüğünüz her damla ter ve göz yaşı için tekrar teşekkür ederiz. İyi ki varsınız 'Filenin Sultanları' sizi çok seviyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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