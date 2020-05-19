Tesbih namazından sonra okunan dua

Tesbih namaz ve tesbih namazı sonrası okunan dua, müslümanlar tarafından en çok dikkat edilen ibadetlerden birisi. Berat Kandili müslümanlar tarafından bugün eda edilecek. Peki, Kadir Gecesi'nde Tesbih namazı nasıl kılınır? İşte Tesbih namazının kılınışı...

19 Mayıs 2020 22:45
Tesbih namazından sonra okunan dua
Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih Namazı dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lillahi vel,a ilahe illallaahü vellaahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym." diye tesbihat yapılması gereklidir.
TESBİH NAMAZI
1.Rekat
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih


2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.



4.Rekat

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...

Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.

Diğer Haberler

Avrupa onları, onlar şampiyonluğu istiyor Trabzonspor

Avrupa onları, onlar şampiyonluğu istiyor
Beşiktaş'tan drone tepkisi ve yasak geldi! Beşiktaş

Beşiktaş'tan drone tepkisi ve yasak geldi!
Sergen Yalçın listesini sonra kuracak Beşiktaş

Sergen Yalçın listesini sonra kuracak
Ali Koç, Agnelli'ye Higuain'i sordu! Fenerbahçe

Ali Koç, Agnelli'ye Higuain'i sordu!
Fenerbahçe Isla'nın yerine aradığı ismi Komşu'da buldu Fenerbahçe

Fenerbahçe Isla'nın yerine aradığı ismi Komşu'da buldu
Fatih Terim'den Almanya'ya transferine ret; 'Ali, bana lazım' Galatasaray

Fatih Terim'den Almanya'ya transferine ret; "Ali, bana lazım"
Galatasaray'ın Devler Ligi yıldızı adayı; Shaqiri Galatasaray

Galatasaray'ın Devler Ligi yıldızı adayı; Shaqiri
Bursaspor gönderdi, Beşiktaş sahip çıktı Beşiktaş

Bursaspor gönderdi, Beşiktaş sahip çıktı
Fenerbahçe'nin kurtuluşu TL'de Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin kurtuluşu TL'de
Daha fazla göster
1

Türkiye'de riskli gruba düzenli test kararı!
2

Camide ibadet için 8 kural!
3

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı
4

"Futbolcular intihar edecek!"
5

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
6

N'Golo Kante, idmana çıkmayı reddetti
7

"65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi
8

Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat
9

İç ve dış hatlarda uçuşlara başlama tarihi açıklandı
10

Sağlık Bakanı açıkladı! İlk kez yaşandı: "Vaka sayısı 1000'in altına düştü"
yukarı ok