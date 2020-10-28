Tesbih namazı nasıl kılınır? Mevlid kandili namazı kılınır mı? Tesbih Namazı duları

Mevlid Kandili akşamı için bilmeniz gerekenleri hazırladık. Mevlid kandilinin gelmesiyle birlikte bu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, namazlar hakkında bilgi almak istiyor. Peki Mevlid kandili namazı var mı? Tesbih namazı nasıl kılınır?

28 Ekim 2020 08:54
Tesbih namazı nasıl kılınır? Mevlid kandili namazı kılınır mı? Tesbih Namazı duları
Mevlid Kandili'nde günü ibadet ederek tamamlamak isteyen insanlar Mevlid Kandili için namazlar, dualar ve yapmaları gerekenleri bu haberimizde okuyabilirler. Mevlid Kandili için namaz, Tesbih Namazı nasıl kılınır? Kandil namazı nasıl olur? sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz.

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Mevlid Kandili ve diğer tüm kandillerde Müslümanlar Tesbih Namazı kılabilirler. Tesbih Namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı bu haberimizde hazırladık.

Mevlid Kandili'ne özel bir namaz bulunmamaktadır. Müslümanlar bu hayırlı gecede Tesbih Namazı kılabilirler. Tesbih Namazı nasıl kılnır? İşte Tesbih namazının kılınışı ve ayrıntıları.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih Namazı dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.

TESBİH NAMAZI
1.Rekat
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.

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4.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.

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