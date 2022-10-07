Tesbih namazı nasıl kılınır? Mevlid kandili namazı kılınır mı? Tesbih Namazı duaları

Mevlid Kandili akşamı için bilmeniz gerekenleri hazırladık. Mevlid kandilinin gelmesiyle birlikte bu geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, namazlar hakkında bilgi almak istiyor. Peki Mevlid kandili namazı var mı? Tesbih namazı nasıl kılınır?

07 Ekim 2022 17:11
Tesbih namazı nasıl kılınır? Mevlid kandili namazı kılınır mı? Tesbih Namazı duaları
Mevlid Kandili'nde günü ibadet ederek tamamlamak isteyen insanlar Mevlid Kandili için namazlar, dualar ve yapmaları gerekenleri bu haberimizde okuyabilirler. Mevlid Kandili için namaz, Tesbih Namazı nasıl kılınır? Kandil namazı nasıl olur? sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, TIKLAYIN...



Mevlid Kandili ve diğer tüm kandillerde Müslümanlar Tesbih Namazı kılabilirler. Tesbih Namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı bu haberimizde hazırladık.

Mevlid Kandili'ne özel bir namaz bulunmamaktadır. Müslümanlar bu hayırlı gecede Tesbih Namazı kılabilirler. Tesbih Namazı nasıl kılnır? İşte Tesbih namazının kılınışı ve ayrıntıları.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih Namazı dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.

TESBİH NAMAZI
1.Rekat
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.


3.Rekat
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ BİLMEDİKLERİNİZ İÇİN TIKLAYIN...


4.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.

MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR? TIKLAYIN



Diğer Haberler

Giresunspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler Beşiktaş Giresunspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
Başvuru yap İlk Evim Sosyal Konut Projesi fiyatları (08 Ekim Cumartesi) Genel Haber Başvuru yap İlk Evim Sosyal Konut Projesi fiyatları (08 Ekim Cumartesi)
Sosyal Konut Projesi İlk Evim ev fiyatları, başvuru, şartlar tüm detaylar (08 Ekim Cumartesi) Genel Haber Sosyal Konut Projesi İlk Evim ev fiyatları, başvuru, şartlar tüm detaylar (08 Ekim Cumartesi)
İlk evim 2022 Sosyal Konut Projesi ev fiyatları, evler kaç para? (08 Ekim Cumartesi) Genel Haber İlk evim 2022 Sosyal Konut Projesi ev fiyatları, evler kaç para? (08 Ekim Cumartesi)
İlk evim sosyal konut projesi ev fiyatları nedir? 2+1, 3+1) (08 Ekim Cumartesi) Genel Haber İlk evim sosyal konut projesi ev fiyatları nedir? 2+1, 3+1) (08 Ekim Cumartesi)
Ev fiyatları belli oldu SOSYAL KONUT PROJESİ 2022) (08 Ekim Cumartesi) Genel Haber Ev fiyatları belli oldu SOSYAL KONUT PROJESİ 2022) (08 Ekim Cumartesi)
2022 Sosyal Konut Projesi başvuruları ev fiyatları (08 Ekim Cumartesi) Genel Haber 2022 Sosyal Konut Projesi başvuruları ev fiyatları (08 Ekim Cumartesi)
Sosyal Konut Projesi ev fiyatı belli oldu,TOKİ ev fiyatları Sosyal konut projesi 2022 (08 Ekim Cumartesi) Genel Haber Sosyal Konut Projesi ev fiyatı belli oldu,TOKİ ev fiyatları Sosyal konut projesi 2022 (08 Ekim Cumartesi)
SON DAKİKA HABERİ) Sosyal Konut Projesi ev fiyatları belli oldu (08 Ekim Cumartesi) Genel Haber SON DAKİKA HABERİ) Sosyal Konut Projesi ev fiyatları belli oldu (08 Ekim Cumartesi)
Daha fazla göster
1 Judoda kaybedilen ivme bu yıl telafi edilecek
2 Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
3 BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif
4 Sumoda koronavirüs etkisi
5 Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif
6 4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
9 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
yukarı ok