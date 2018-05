Tesbih namazı nasıl kılınır? Berat kandili namazı kılınır mı? Tesbih Namazı duaları

ile ilgili her şey haberimizde... Müslümanlar tarafından bugün Miraç Kandili idrak edilecek. Peki Berat kandili namazı var mı? Tesbih namazı nasıl kılınır?sorularının cevaplarını burada bulabilirsiniz.Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece birinci rek'at kılınmış olur.İkinci rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.Üçüncü rekata kalkılır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.Dördüncü rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.Regaip gecesi Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rek,tta Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi okunur. 4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;Hacet Namazına niyet edilir. Namazda asagidaki ayetler okunur:Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel KürsiHacet namazı 2. Rekatta: Fatiha + Ihlas + Felak + Nas.Hacet namazı 2. Rekatin sonunda: Ettehiyyatü +salli +barikHacet namazı 3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlas + Felak + Nas.Hacet namazı 4. Rekatta: Fatiha + Ihlas + Felak + Nas.Rekatin sonunda: Ettehiyyatü + Allahümme salli + Allahümme barik +Rabbena duaları okunur.Şayet Hacet namazını 12 rekat olarak kılmak isterseniz aynı şekilde niyet edilerek bunu 12 rekata tamamlayabilirsiniz. Hacet namazının bitiminde duaya oturulur ve yaradandan hacet ne ise onun için yardım istenir.Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardıBeraet gecesinde kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine n,il olur. Namaza şöyle niyet edilir;"Ya rabbi , niyet ettim rız,-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı il,hîne , feyz-i il,hîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süed, defterine kaydeyle"Her rekatte Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.Namazdan sonra ; All,hü Te,l,'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlull,h Efendimiz'in isimlerinden "T,h,"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar;1.İstiğfar:2.Salevat-ı Şerife (All,hümme salli al, seyyidin, muhammedin ve al, ,li seyyidin, muhammed)3.Fatiha-i Şerife4.Ayet'ül-Kürsî5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad c,eküm)6. 14 kere Y,sîn, Y,sîn ... dedikten sonra 1 Y,sîn-i Şerîf.(Y,sîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)7.İhlas-ı Şerif8.Felak Sûresi9.N,s Sûresi10. "Sübh,nall,hi ve'l-hamdü lill,hi vel, il,he illall,hü vall,hü ekber. Vel, havle vel, kuvvete ill, bill,hi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(All,hümme salli al, seyyidin, muhammedin ve al, ,li seyyidin, muhammed).