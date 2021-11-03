Tesafüdün böylesi! Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe!

Fenerbahçe'de sezon başında deneyim eksikliği sebebiyle yola devam edilmeyen Emre Belözoğlu, Başakşehir'de 3'te 3 yaptı. Aynı dönemde sarı-lacivertliler hiç galibiyet alamadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Tesafüdün böylesi! Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe!
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03 Kasım 2021 09:00
Başakşehir'in yükselişi devam ediyor. Emre Belözoğlu ile 3'te 3 yapan turuncu-lacivertliler dikkat çekiyor. Bu noktada ilginç bir tesadüf ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un deneyim eksikliği nedeniyle veda ettiği Emre Belözoğlu, Başakşehir'de kısa sürede adından söz ettirdi. Belözoğlu, Fenerbahçe'de de 10 maçta sadece 1 yenilgi yaşarken genel performansıyla geçerli not almıştı. Ancak daha tecrübeli bir hoca isteyen sarı-lacivertlilerde uzun bir arayış sonrası Vitor Pereira getirilmişti.

Emre Belözoğlu, 9. haftadaki Beşiktaş maçıyla beraber Başakşehir'de resmi görevine başladı. 3-2'lik Beşiktaş galibiyetiyle çıkışa geçen Başakşehir, son 3 maçta 9 puan topladı.Aynı dönemde F.Bahçe de 3 lig maçını kaybetti.

Emre Belözoğlu'ndan önce Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki puan farkı 13 iken Emre Belözoğlu sonrası puan farkı bir anda 4'e indi. 11. hafta sonunda sarı-lacivertliler 19, turuncu-lacivertliler de 15 puanda bulunuyor.

 

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