Terzic ve Boskovic, 'CEV Yılın Enleri'nde

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen "2018 Yılının Enleri" ödüllerinde Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic ile Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Tijana Boskovic de ödüle layık görüldü.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Voleybol Galası'nda "CEV 2018 Yılının Enleri" ödülleri verildi.Fenerbahçe Başantrenörü Zoran Terzic "Yılın En İyi Kadın Takım Antrenörü", Eczacıbaşı VitrA'nın genç oyuncusu Tijana Boskovic ise üst üste 2. kez "Yılın En İyi Kadın Voleybolcusu" ödülünün sahibi oldu.Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan dolayı geceye katılamayan Terzic ile Boskovic, konuklara salonda yayınlanan video ile teşekkür etti.