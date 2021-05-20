Terzic Dortmund'dan sonra Tottenham'ın başına geçebilir

Sezon sonunda Dortmund'dan ayrılacak olan Edin Terzic'e başta Tottenham olmak üzere 3 Premier Lig kulübü talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Terzic Dortmund'dan sonra Tottenham'ın başına geçebilir
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20 Mayıs 2021 03:50
Dortmund'da Lucien Favre'ın ayrılığının ardından göreve gelen ve Almanya Kupası'nı kazanan teknik direktör Edin Terzic'e Premier Lig ekipleri talip oldu.

Sezon sonunda Mönchengladbach'ın hocası Marco Rose'u göreve getirecek olan Dortmund'da Terzic'in yeni adresi merakla bekleniyor. Alman basını, Terzic'in Dortmund'un ardından yeni durağının İngiltere Premier Lig olabileceğini öne sürüyor.

Terzic'in başta Tottenham olmak üzere 3 Premier Lig kulübünün daha kıskacında olduğu ifade edilirken Alman teknik adamın yeni sezonda boşta kalmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Edin Terzic 2013-2015 arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapmış, ardından Dortmund'da Lucien Favre'ın yardımcılığını yapmıştı. 13 Aralık 2020'de Dortmund'un teknik patronu olan 38 yaşındaki Terzic 31 maçta Alman ekibinin başında maça çıkmıştı.

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