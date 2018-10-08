Terry Rozier: "Sanki şampiyon olmuşuz gibi!"

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Boston Celtics'in yıldız oyuncularından Terry Rozier, sezon öncesindeki hazırlık maçında gösterilen performanslardan ötürü tüm takımı eleştirdi."Basketbol zihniyetimizi düzeltmemiz gerekiyor. Aynı zamanda, parkede doğru yolu da bulmamız gerekiyor.Sanki şampiyon olmuş, bir şeyler kazanmış gibi sezona başladık. Rakiplerimiz, Celtics'in herkes tarafından konuşulduğunun farkında. Ne zaman televizyonu açsalar görüyorlar. Bu nedenle, herkes bizim maçlarımıza motive çıkacak.Artık ayağımızın yere basması ve bildiğimiz Celtics basketboluna dönmemiz gerekiyor. Rakiplerden üstün olduğumuzu düşünmek yerine kendimiz gibi olmaya dönmeliyiz."