Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Terry Rozier, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı!

Charlotte Hornets guardı Terry Rozier, dün gece Cleveland Cavaliers'a karşı ilk sezon maçında 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets guardı Terry Rozier, dün gece Cleveland Cavaliers'a karşı ilk sezon maçında 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Rozier, 42 sayıyı 15/23 genel şut isabeti ve 10/16 üçlük isabetiyle kaydetti.

Rozier ayrıca birden fazla rekorun da sahibi oldu. 42 sayıyla Rozier, Hornets tarihinde bir sezon açılışında atılan en yüksek sayı miktarını kaydetmiş oldu. Ek olarak, bulduğu 10 üçlük isabeti, NBA tarihinde bir sezon açılış maçında bir oyuncu tarafından kaydedilen en çok üçlük isabeti oldu.

Ancak Cavaliers, Rozier'in kariyer gecesini bozdu ve 114-121'lik skor ile galibiyete ulaştı.

İşte Rozier'ın kariyer gecesi:


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal