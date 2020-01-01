Terry Rozier, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı!

Charlotte Hornets guardı Terry Rozier, dün gece Cleveland Cavaliers'a karşı ilk sezon maçında 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.



Rozier, 42 sayıyı 15/23 genel şut isabeti ve 10/16 üçlük isabetiyle kaydetti.



Rozier ayrıca birden fazla rekorun da sahibi oldu. 42 sayıyla Rozier, Hornets tarihinde bir sezon açılışında atılan en yüksek sayı miktarını kaydetmiş oldu. Ek olarak, bulduğu 10 üçlük isabeti, NBA tarihinde bir sezon açılış maçında bir oyuncu tarafından kaydedilen en çok üçlük isabeti oldu.



Ancak Cavaliers, Rozier'in kariyer gecesini bozdu ve 114-121'lik skor ile galibiyete ulaştı.



İşte Rozier'ın kariyer gecesi:



