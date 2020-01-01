Terry: "Curry, tarihin en büyük point guardlarından biri"

Eski NBA oyuncusu Jason Terry, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin "oyun tarihinin en büyük point guardlarından biri" olduğunu söyledi.



Terry, 95.7 The Game "Bonta, Steiny and Guru" da konuk olduktna sonra kendisini bir kez daha övgülerin ortasında buldu.



Radyo röportajında Terry, Golden State yıldızını pozisyonundaki en iyi oyunculardan biri olarak adlandırdı:



"Sahaya çıkıp ona karşı rekabet ettiğinde bunu görüyorsunuz. Kariyerinin ilerilerinde, 4-5 yıl içinde ona karşı Batı Konferansı Finalleri'nde rekabet etmiştim. Kelimenin tam anlamıyla oyunu ele geçirdiği yaklaşık üç dakikalık bir süreç vardı. Sırayla top çalmış, hücum ribaundı almış, turnike atmış, basket faul almış ve bir üçlük daha atmıştı.



Bu çocuk için ortaya koyabileceğiniz bir savunma planı yoktu ve oyunu ortalama bir oyuncudan görmediğiniz çeşitli şekillerde etkiliyordu. Ve sonra ilk şampiyonluğunu ve MVP ödülünü kazanıp, bir MVP ödülü daha kazandıktan sonra, bu oyunun gördüğü en büyük point guardlardan biri olacağını anlamıştınız."



10 yıl boyunca, Curry %47 saha içi isabeti ve %43 üçlük isabetiyle, çekimde ortalama 23.5 sayı, 6.6 asist ve 4.5 ribaund ile oynamıştı. Altı kez All-Star olan yıldız, bir kez sayı kralı olmuş, altı kez All-NBA takımlarına girmiş, iki Olimpiyat altın madalyası kazanmış ve üç kez NBA şampiyonu olmuştu.



