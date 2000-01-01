Terrence Ross, ayak başparmağından sakatlandı

Orlando Magic, forvet Terrence Ross'un sol ayak başparmağında küçük, yerinden çıkmamış bir ince kırık teşhisi konduğunu açıkladı.



Ross'un, temassız antrenman faaliyetlerine katılmaya devam edeceği ve dönüş tarihin, ne kadar çabuk iyileştiğine bağlı olacağı belirtildi.



29 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonunda Magic ile güçlü bir sezon geçirmiş ve 69 maçta ortalama 14.7 sayı kaydederek, %35.1 isabetle üçlük sokmuştu.



Toronto Raptors tarafından 2012 Draftı'nda 8'inci sıradan seçilmiş olan Ross, 2020-21 sezonunda 13.5 milyon dolar maaş almaya hazırlanıyor.



