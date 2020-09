Terken Hatun kimdir? Terken Hatun'u kim oynuyor? [Hatice Şendil]

Terken Hatun veya Celâliye Hatun, (d. (?) - ö. 1094, İsfahan) Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve I. Mahmud'un annesi.Gerçek adı bilinmeyen Terken Hatun'un babası, Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han'dır. 1064 veya 1068 yılında Sultan Melikşah ile evlenmiştir. Kocası hayatta iken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girişmiştir. Kocasının ölümünü gizleyen Terken Hatun, Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen kızının kocası Abbasi halifesi Muktadi'den oğlu adına hutbe okutmayı başardı.Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderdi ve İsfahan'ı teslim aldı. Nizâmülmülk'ün taraftarlarınca Rey'e götürülen Berkyaruk üzerine bir ordu gönderdi. Ordu yenilince Berkyaruk, İsfahan'ı kuşattı. Berkyaruk'a 500.000 dinar verip Fars ve İsfahan dışındaki hakimiyetini kabul etti. Azerbaycan meliki olan Berkyaruk'un dayısı İsmail bin Alp Sungur'a evlenme ve saltanatta ortaklık teklif etti. İsmail'e yardımda bulunup ordusunu teçhiz etti ancak İsmail, Berkyaruk'a yenilerek İsfahan'a sığındı. Kumandanlar Terken Hatun'un, İsmail ile evlenmesine mani oldular.Mücadeleden vazgeçmeyen Terken Hatun, Emir Üner komutasında gönderdiği ordunun da yenilmesi üzerine tahtı ele geçirmek isteyen kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş ile kuvvetlerini birleştirmek üzere İsfahan'dan ayrıldı fakat yolda hastalanarak geri döndü ve bir süre sonra İsfahan'da öldü.Hatice Şendil Sağyaşar, ya da bilinen adıyla Hatice Şendil (d. 2 Ağustos 1983, İstanbul), Türk oyuncu.Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi İstanbullu babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. 2 kız kardeşi vardır.Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve 3.oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması (Miss Europe) adlı yarışmada 4.oldu. 2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8.albümünden ''Töre'' adlı şarkıda çekilen klipte oynadı. Oyunculuğun yanı sıra at binme dersleri aldı.2008 yılında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolünü oynadı.2010 yılında ''Karadağlar'' dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Bu dizide ''Gülhayat'' karakterine can verdi.2012 yılında başrolünü oynadığı ''Dila Hanım'' adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Necip Memili ve Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.2014 yılında baş rolünü oynadığı Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Özcan Deniz ile birlikte rol aldı.Şu anda Burak Sağyaşar ile evlidir. 2017 yılında Can adında bir oğlu olmuştur.