Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi sonrası 'VAR Profesörü' olarak eleştirdiği Barış Şimşek, bir kez daha Galatasaray maçında görev alacak.
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçında VAR olarak görev alacak olan Barış Şimşek, derbi sonrası Terim'in tepkisiyle birlikte uzun bir süre sarı kırmızılı takımın maçlarında görev almamıştı.
15 Aralık'ta oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında VAR olarak görev alan Şimşek, Ankaragücü maçında da VAR olarak görev alacak.
Barış Şimşek, ayrıca son 5 günde 4. kez VAR odasında olacak.
15 Ocak: Antalyaspor-Göztepe
17 Ocak: Ümraniyespor-Fenerbahçe
18 Ocak: Akhisarspor-Beşiktaş
19 Ocak: Galatasaray-Ankaragücü
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ: "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
"Geçen hafta Malatya'da Barış Şimşek vardı. Bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki Video Yardımcı Hakem'in (VAR) profesörü Barış Şimşek. Tarık Ongun var. O da çok 'Ongun' ve Ali Palabıyık. Sahada 4, VAR'da da 3'ü toplam 7 kişi tacı ve faulü belirleyemiyor. Hakkımı helal etmiyorum. Kimse camiamın, takımımın, ekibimin, oyuncularımın, arkadaşlarımın, taraftarımın hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracakları için, en iyisi Allah'a havale etmek."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi sonrası 'VAR Profesörü' olarak eleştirdiği Barış Şimşek, bir kez daha Galatasaray maçında görev alacak.
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçında VAR olarak görev alacak olan Barış Şimşek, derbi sonrası Terim'in tepkisiyle birlikte uzun bir süre sarı kırmızılı takımın maçlarında görev almamıştı.
15 Aralık'ta oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında VAR olarak görev alan Şimşek, Ankaragücü maçında da VAR olarak görev alacak.
Barış Şimşek, ayrıca son 5 günde 4. kez VAR odasında olacak.
15 Ocak: Antalyaspor-Göztepe 17 Ocak: Ümraniyespor-Fenerbahçe 18 Ocak: Akhisarspor-Beşiktaş 19 Ocak: Galatasaray-Ankaragücü
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ: "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
" Geçen hafta Malatya'da Barış Şimşek vardı. Bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki Video Yardımcı Hakem'in (VAR) profesörü Barış Şimşek. Tarık Ongun var. O da çok 'Ongun' ve Ali Palabıyık. Sahada 4, VAR'da da 3'ü toplam 7 kişi tacı ve faulü belirleyemiyor. Hakkımı helal etmiyorum. Kimse camiamın, takımımın, ekibimin, oyuncularımın, arkadaşlarımın, taraftarımın hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracakları için, en iyisi Allah'a havale etmek."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçında VAR olarak görev alacak olan Barış Şimşek, derbi sonrası Terim'in tepkisiyle birlikte uzun bir süre sarı kırmızılı takımın maçlarında görev almamıştı.
15 Aralık'ta oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında VAR olarak görev alan Şimşek, Ankaragücü maçında da VAR olarak görev alacak.
Barış Şimşek, ayrıca son 5 günde 4. kez VAR odasında olacak.
15 Ocak: Antalyaspor-Göztepe
17 Ocak: Ümraniyespor-Fenerbahçe
18 Ocak: Akhisarspor-Beşiktaş
19 Ocak: Galatasaray-Ankaragücü
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ: "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
"Geçen hafta Malatya'da Barış Şimşek vardı. Bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki Video Yardımcı Hakem'in (VAR) profesörü Barış Şimşek. Tarık Ongun var. O da çok 'Ongun' ve Ali Palabıyık. Sahada 4, VAR'da da 3'ü toplam 7 kişi tacı ve faulü belirleyemiyor. Hakkımı helal etmiyorum. Kimse camiamın, takımımın, ekibimin, oyuncularımın, arkadaşlarımın, taraftarımın hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracakları için, en iyisi Allah'a havale etmek."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisi sonrası 'VAR Profesörü' olarak eleştirdiği Barış Şimşek, bir kez daha Galatasaray maçında görev alacak.
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçında VAR olarak görev alacak olan Barış Şimşek, derbi sonrası Terim'in tepkisiyle birlikte uzun bir süre sarı kırmızılı takımın maçlarında görev almamıştı.
15 Aralık'ta oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında VAR olarak görev alan Şimşek, Ankaragücü maçında da VAR olarak görev alacak.
Barış Şimşek, ayrıca son 5 günde 4. kez VAR odasında olacak.
15 Ocak: Antalyaspor-Göztepe 17 Ocak: Ümraniyespor-Fenerbahçe 18 Ocak: Akhisarspor-Beşiktaş 19 Ocak: Galatasaray-Ankaragücü
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ: "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
" Geçen hafta Malatya'da Barış Şimşek vardı. Bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki Video Yardımcı Hakem'in (VAR) profesörü Barış Şimşek. Tarık Ongun var. O da çok 'Ongun' ve Ali Palabıyık. Sahada 4, VAR'da da 3'ü toplam 7 kişi tacı ve faulü belirleyemiyor. Hakkımı helal etmiyorum. Kimse camiamın, takımımın, ekibimin, oyuncularımın, arkadaşlarımın, taraftarımın hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracakları için, en iyisi Allah'a havale etmek."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın