Terim'in tepki gösterdiği hakeme her hafta görev!

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki mücadelede görev alan ve verdiği kararlarla Fatih Terim'in tepkisini çeken Mustafa Öğretmenoğlu, MHK tarafından 1 hafta dinlendirildikten sonra tüm haftalarda görev aldı.



Erman Toroğlu'nun A Spor canlı yayınında aktardığı bilgilere göre; Fatih Terim, maç sırasında Mustafa Öğretmenoğlu'na, "Sen nasıl hakemsin ulan eyyamcı, ahlaksız, terbiyesiz, sen futbolu bilmiyorsun, senden bekçi bile olmaz. Gel selfie çekelim, akşam ailene anlatırsın Fatih Hoca'yı attım diye." dediği iddia edilmişti.



13. haftadaki Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası Mustafa Öğretmenoğlu, sadece 14. haftada görev alamadı. Sonraki 4 haftada Öğretmenoğlu, 2 maçta hakem 2 maçta VAR olarak görev aldı.



14. Hafta: -

15. Hafta: Malatyaspor-Erzurumspor [Hakem]

16. Hafta: Rizespor-Gençlerbirliği [VAR]

17. Hafta: Trabzonspor-Göztepe [VAR]

18. Hafta: Sivasspor-Gaziantep [Hakem]



